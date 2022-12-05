Глава Минфина Франции предрек замедление инфляции в 2023 году
Глава Минфина Франции Ле Мэр: инфляция в стране будет снижаться в 2023 году
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Пик инфляции во Франции еще не пройден, и вершина может формироваться еще в течение нескольких месяцев, но в 2023 году инфляция должна снизиться. Об этом в понедельник заявил министр финансов страны Брюно Ле Мэр.
"Максимальный уровень инфляции, который наблюдается уже в течение нескольких недель, будет сохраняться еще несколько месяцев", — сказал Ле Мэр в интервью радио France Inter.
Глава Банка Франции и член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало также ожидает, что инфляция сформирует вершину в первой половине следующего года, а затем начнет снижаться. Об этом он заявил в выходные.