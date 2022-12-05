МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Пик инфляции во Франции еще не пройден, и вершина может формироваться еще в течение нескольких месяцев, но в 2023 году инфляция должна снизиться. Об этом в понедельник заявил министр финансов страны Брюно Ле Мэр. Пик инфляции в Турции остался позади, заявил глава Минфина страны

"Максимальный уровень инфляции, который наблюдается уже в течение нескольких недель, будет сохраняться еще несколько месяцев", — сказал Ле Мэр в интервью радио France Inter.

Глава Банка Франции и член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало также ожидает, что инфляция сформирует вершину в первой половине следующего года, а затем начнет снижаться. Об этом он заявил в выходные.