МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,3 пункта в октябре, говорится в сообщении S&P Global. S&P отметил рост индекса деловой активности в сфере услуг в России

Показатель совпал с предварительной оценкой.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 48,5 пункта. По предварительной оценке, показатель должен был составить 48,6 пункта, как и в октябре. Таким образом, показатель стал минимальным за год и девять месяцев.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 46,3 пункта с октябрьского уровня в 45,1 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 46,1 пункта с 46,5 пункта в октябре. Предварительные показатели были на уровне 47,8 и 48,6 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по окончательной оценке, снизился до 48,7 пункта с уровня октября в 50,2 пункта. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 49,3 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка демонстрировала показатели на уровне 48,7 и 49,4 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.