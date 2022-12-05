Песков про слова Шольца об "эффективности" санкций: специалисты видят процесс России
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Введенные против России санкции вредят европейцам, в том числе немецкой экономике, а со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца об эффективности мер можно поспорить, так как специалисты видят процесс адаптации России к этим условиям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что эффективность санкцийвсе возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда.
"Также, наверное, было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам. Я имею в виду в части тех санкций, которые европейцы и ЕС ввели против нас. Этот вред очевиден, очевиден и вред этих санкций для экономики ФРГ. Об этом всем известно хорошо у нас специалистам, специалистам в Брюсселе и специалистам в Берлине", — сказал Песков.
Он добавил, что определенные проблемы, безусловно, возникают, но до сих пор они были не критического характера, "и здесь можно поспорить с господином Шольцем".
"Собственно, специалисты прекрано видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально", — пояснил Песков.
https://1prime.ru/state_regulation/20221205/839055463.html