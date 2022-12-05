МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Введенные против России санкции вредят европейцам, в том числе немецкой экономике, а со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца об эффективности мер можно поспорить, так как специалисты видят процесс адаптации России к этим условиям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия ответит на введение "потолка" цен на нефть, заявили в Кремле

Ранее Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что эффективность санкцийвсе возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО сильны как никогда.

"Также, наверное, было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам. Я имею в виду в части тех санкций, которые европейцы и ЕС ввели против нас. Этот вред очевиден, очевиден и вред этих санкций для экономики ФРГ. Об этом всем известно хорошо у нас специалистам, специалистам в Брюсселе и специалистам в Берлине", — сказал Песков.

Он добавил, что определенные проблемы, безусловно, возникают, но до сих пор они были не критического характера, "и здесь можно поспорить с господином Шольцем".

"Собственно, специалисты прекрано видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально", — пояснил Песков.