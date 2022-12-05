МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году

Согласно документу, бюджет фонда на 2023 год по доходам составит 13,711 триллиона рублей (9,2% ВВП), по расходам – 13,541 триллиона рублей (9% ВВП). Доходы Соцфонда в 2024 году составят 14,495 триллиона рублей, в 2025 году – 15,422 триллиона, расходы – 14,304 триллиона и 14,975 триллиона рублей соответственно.

Таким образом, в течение трех лет ожидается профицит бюджета фонда: в 2023 году на уровне 170 миллиардов рублей, в 2024 году – 191 миллиард, в 2025 году – 447 миллиардов.

Бюджет Соцфонда сформирован таким образом, чтобы исключить перекрестное финансирование между видами социального страхования, то есть соблюдается принцип отдельного финансирования по каждому виду социального страхования, пояснял замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов. При этом сформированные расходы бюджета фонда, по его словам, позволяют с 1 января 2023 года увеличить размер страховых пенсий неработающим пенсионерам "в среднем на тысячу рублей".

При формировании доходной части бюджета Соцфонда учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. А общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых фонду из федерального бюджета, в 2023 году составит 5,076 триллиона рублей, в 2024 году – 5,134 триллиона, в 2025 году – 5,363 триллиона рублей. Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы

При этом общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год предусмотрен в бюджете Соцфонда в сумме 13,184 триллиона рублей, на 2024 год – 13,925 триллиона, на 2025 год – 14,578 триллиона рублей.

Средняя стоимость чистых активов Соцфонда на конец 2022 года прогнозируется в объеме 2,112 триллиона рублей, 2023 года — 2,195 триллиона, 2024 года – 2,251 триллиона. Объем резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию на начало 2023 года запланирован в размере 212 миллиардов рублей, 2024 года — 230,5 миллиарда, 2025 года — 248,2 миллиарда рублей.

Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.