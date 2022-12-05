МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Москва настоятельно призывает Вашингтон отменить все незаконные санкции против Тегерана, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Иран будет экспортировать свои товары в Россию через три новых порта

"Вашингтон так и не отказался от политики "максимального давления" применительно к ядерной сделке с Ираном", — отметил министр.

Глава внешнеполитического ведомства вновь призвал США "необратимым образом отменить" все введенные незаконные санкции против Ирана и обеспечить реализацию резолюции Совета Безопасности ООН №2231.

По словам Лаврова, эти действия поспособствуют "разморозке" иранской стороной обязательств по СВПД.