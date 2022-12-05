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Лавров призвал США отменить незаконные антииранские санкции
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Москва настоятельно призывает Вашингтон отменить все незаконные санкции против Тегерана, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Вашингтон так и не отказался от политики... ПРАЙМ, 05.12.2022
экономика, новости, сша, иран, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Москва настоятельно призывает Вашингтон отменить все незаконные санкции против Тегерана, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Вашингтон так и не отказался от политики "максимального давления" применительно к ядерной сделке с Ираном", — отметил министр.
Глава внешнеполитического ведомства вновь призвал США "необратимым образом отменить" все введенные незаконные санкции против Ирана и обеспечить реализацию резолюции Совета Безопасности ООН №2231.
По словам Лаврова, эти действия поспособствуют "разморозке" иранской стороной обязательств по СВПД.