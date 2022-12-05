МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 1,4% с 1,7%, говорится в пресс-релизе Fitch. Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Казахстана

"Прогнозы роста мирового ВВП на 2023 год были вновь пересмотрены в сторону понижения на фоне усиления борьбы центральных банков с инфляцией и ухудшения перспектив китайского рынка недвижимости", — говорится в пресс-релизе.

Агентство также добавило, что рост ВВП в США в следующем году был пересмотрен до 0,2% с 0,5%. Также теперь Fitch ожидает роста ВВП еврозоны на 0,2%. а не снижения на 0,1%, как прогнозировалось ранее. Решающим фактором, сдерживающим рост экономик США и еврозоны, Fitch считает повышение ключевых ставок национальными регуляторами.

Кроме того, согласно прогнозу Fitch, восстановление экономики Китая сдерживается коронавирусными ограничениями и затяжным спадом в сфере недвижимости. Как и ранее, прогнозируется, что рост замедлится до 2,8% в этом году, но в 2023 году восстановится только до 4,1%, а не до 4,5%, как предполагалось ранее.

Агентство отмечает, что риск нехватки и нормирования потребления природного газа в Европе этой зимой уменьшился, поскольку импорт сжиженного природного газа резко возрос, а потребление газа снизилось, однако энергетический кризис еще далек от завершения, и высокие оптовые цены на газ продолжают оказывать сильное давление на расходы компаний и бюджеты домохозяйств.