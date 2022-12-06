МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к пересмотру санкций против РФ, поддержав заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что конфликт на Украине по-разному отражается на ЕС и США. В Венгрии нашли аргументы в пользу пересмотра антироссийских санкций

"Президент Макрон прав: цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции", — написал Орбан на своей странице в Twitter.

Макрон ранее в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что из-за высоких цен на энергоносители в отношениях США и Европы существует "рассинхронизация". Он напомнил, что Европа является покупателем газа и нефти, а США — производителем. Таким образом, отметил лидер Франции, промышленность и домохозяйства ЕС и США покупают энергоносители по разным ценам. Этот разрыв, по его словам, влияет на покупательную способность и конкурентоспособность обществ.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.