МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Двусторонняя торговля Германии и Украины с января упала на 20% из-за остановки на Украине немецких предприятий, отрицательное сальдо составляет 1,7 миллиарда долларов, заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев. Заказы в производственном секторе Германии увеличились в октябре

"За восемь месяцев, январь-август 2022 года, объем двусторонней торговли сократился на 20% и равняется 4,5 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо — 1,7 миллиарда долларов", — приводит слова Макеева издание "Укринформ".

По его словам, падение объемов торговли связано с тем, что многие немецкие предприятия на Украине остановились, одни были вынуждены вывезти людей, другие не могут функционировать из-за запрета на выезд с Украины сотрудников-мужчин. Посол назвал привлечение немецкого бизнеса в совместные проекты по восстановлению украинской инфраструктуры приоритетным направлением внешней политики.

"(Это) проекты по восстановлению школ, детских садов, жилых домов или обустройству мест для расположения временно перемещенных лиц уже сейчас. Я это сделаю одним из приоритетов уже в начале следующего года", — добавил он.