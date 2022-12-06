МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Российская экономика адаптируется к новым условиям быстрее, чем ожидалось, поскольку бизнес находит возможности и меняет свои деловые практики; при этом на ее пути есть и ограничения, в частности со стороны рынка труда, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Путин назвал Евразию локомотивом мирового экономического развития

"Экономика адаптируется, и адаптируется быстрее, чем ожидалось, потому что бизнес делает свою работу и, те же ограничения по платежным системам и так далее, как бы они чувствительны ни были, а они чувствительны, бизнес тем не менее находит возможности и адаптирует свои деловые практики, чтобы работать", — ответил Решетников на вопрос о том, как адаптируется экономика РФ в связи с санкциями, в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, конечно, власти следят за всеми процессами в части санкций и анализируют их, но фокус внимания не на ожиданиях, а на решении тех задач, которые стоят перед правительством.

"По этому году мы прогноз подтверждаем, по ВВП, мы выходим где-то на 2,9% (спад — ред.)… Надо проактивно двигаться, реализовывать те задачи, которые у президента обсудили по инвестиционной политике. Нас очень сильно, конечно, волнует рынок труда, потому что по факту он дефицитный на сегодняшний день — и это является ограничителем", — отметил министр.

Также, продолжил он, министерство беспокоит тема импорта продукции, прежде всего инвестиционного и промежуточного, который напрямую влияет на промпроизводство. "Поэтому нам нужно как можно быстрее все эти вопросы, связанные с Дальним Востоком, с заторами какими-то на наших погранпереходах и так далее, преодолевать", — сказал Решетников.