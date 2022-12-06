МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 28 ноября по 4 декабря сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,3%, средний чек — на 1,7%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Халява, сэр! Каких новогодних скидок ждать в этот раз

Уточняется, что на предшествовавшей неделе — с 21 по 27 ноября — расходы сократились на 0,1%, а средний чек вырос на 0,7%.

"В период с 28 ноября по 4 декабря средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,3%. Индекс недельных расходов составил 5816 рублей", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 7,9%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 1,7% и в денежном выражении составил 688 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 3,5%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.