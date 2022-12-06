БРЮССЕЛЬ, 6 дек — ПРАЙМ. Главы минэкономики и финансов ЕС не достигли договоренности о новом пакете финансовой помощи Украине в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год, заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра. ЕК назвала условие, при котором Венгрии выделят средства из фондов ЕС

"К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком", — сказал он в ходе открытой части заседания, трансляция которой шла на сайте Совета.

Министр при этом подчеркнул, что "цель остается прежней — начать перечислять (средства — ред.) Украине в начале января", и добавил, что ЕС будет искать решения сложившейся ситуации.

По данным издания Politico, Венгрия заблокировала возможность договориться.

Еврокомиссия ранее предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.

Европарламент одобрил предложенный пакет поддержки.

Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.

Эта финпомощь "поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от 3 до 4 миллиардов евро в месяц", отмечала ранее Еврокомиссия.

Поддержка будет сопровождаться реформами в стране, направленными на дальнейшее укрепление верховенства права, надлежащего управления, мер по борьбе с мошенничеством и коррупцией, сообщала ЕК.