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В МИД озвучили ответ России Евросоюзу на девятый пакет санкций
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Россия ответит Евросоюзу на введение девятого пакета санкций ограничительными мерами, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко. Замглавы ведомства... ПРАЙМ, 07.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия ответит Евросоюзу на введение девятого пакета санкций ограничительными мерами, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.
Замглавы ведомства заявил РИА Новости, что Москва при принятии очередных антироссийских лимитов рассмотрит введение ограничительных мер против Евросоюза, учитывая национальные интересы.
По словам дипломата, западные власти перестали руководствоваться рациональностью. Евросоюз, пытаясь навредить России, действует против интересов собственных граждан, подчеркнул он.
"Они пилят сук, на котором сидят",- заключил Грушко.