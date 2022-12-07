МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России (ФТС) за январь-ноябрь 2022 года перечислила в федеральный бюджет РФ 5,627 триллиона рублей, что почти на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения ведомства. Расходы бюджета на нацпроекты исполнены на 85,1 процента на 1 декабря

"За 11 месяцев 2022 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 5 триллионов 626,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года перечисления снизились на 9,96%, за одиннадцать месяцев 2021 года в бюджет было перечислено 6,249 триллиона рублей.

Ведомство уточняет, что за одиннадцать месяцев было зарегистрировано 3,553 тысячи деклараций на товары, из них 1,239 тысячи — на экспорт и 2,313 тысячи — на импорт. Из общего количества деклараций 84,82% было зарегистрировано автоматически и 32,84% — автоматически выпущено.

"В результате применения риск-ориентированной системы управления рисками доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила 1,39% (0,34% — экспорт и 1,95% — импорт)", — говорится в сообщении.