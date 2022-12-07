Госдума установила МРОТ в 2023 году в размере 16 242 рублей
Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16 242 рублей
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы в ходе пленарного заседания во вторник приняли закон, согласно которому ежемесячный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году составит 16 242 рубля.
Изменение вступит в силу с января 2023 года. Как поясняется, документ предусматривает рост МРОТ на 6,3 процента относительно прошлого года.
Ранее правительство отмечало, что минимальный размер оплаты труда будет превышать прожиточный минимум трудоспособных граждан на 4 процента. Отношение МРОТ к медианной зарплате за прошлый год составит 45,9 процента.
Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, МРОТ в 16 424 рубля еще не является той суммой, "к которой нужно стремиться". Вместе с тем он призвал не "затаптывать ногами" такую меру и сделать все возможное для повышения качества жизни россиян.
Глава государства Владимир Путин в ноябре поручил кабмину до 15 января разработать предложения по более активному росту МРОТ и увеличению его отрыва от прожиточного минимума.