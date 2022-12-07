МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе обсуждения закона о МРОТ на пленарном заседании в среду вспомнил период 90-х и начала 2000-х годов.

Депутат напомнил, что в то время страна оказалась в долговой яме, а все проблемы перекладывались на плечи россиян. При этом сейчас об этом никто не хочет вспоминать, "мы говорим, что счастливо жили", указал он.

"Мы начинаем здесь с трибуны говорить, как было хорошо. Хорошо…, только потребления не было. Фуфайка была и очередь в магазин за мясом", — подчеркнул Володин.

Спикер палаты призвал оценивать любое решение с учетом времени, в которое оно принимается, и не заниматься спекуляциями. В Госдуме не поддержали проект о новогодней пенсионной выплате

"Другое потребление сегодня, другие возможности", — указал Володин.

Госдума ранее приняла закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда в следующем году на уровне 16 242 рублей. Володин заявил, что это не та сумма, "к которой нужно стремиться", но попросил не "затаптывать ногами" это решение.