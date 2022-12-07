БРЮССЕЛЬ, 7 дек — ПРАЙМ. У потребителей в крупнейших государствах еврозоны ухудшились ожидания по росту потребительских цен на ближайшие 12 месяцев, свидетельствует октябрьское исследование Европейского центрального банка (ЕЦБ), результаты которого опубликованы в среду. Главный экономист ЕЦБ предупредил о приближении пика инфляции

"Медианный уровень ожиданий по инфляции в течение следующих 12 месяцев увеличился с 5,1% (в предыдущем, сентябрьском исследовании — ред.) до 5,4%", — говорится в нем.

Речь идёт об уровне инфляции через год в той стране, где живет тот или иной респондент. При этом в Италии самый высокий уровень средних ожиданий инфляции (около 9%), а самый низкий — во Франции (чуть ниже 5%). Остальные страны находятся в промежутке между 5% и 6%.

Согласно последнему прогнозу самого ЕЦБ, сделанному в сентябре, инфляция в целом в регионе единой европейской валюты может составить в 2023 году 5,5% после 8,1% в 2022 году.

Октябрьское исследование регулятора также показало, что потребители видят незначительное увеличение своего номинального дохода в течение следующего года — на 0,7%, против ожидавшихся месяцем ранее 0,6%. При этом прогнозы роста номинальных расходов увеличились с 4,5% до 4,7%.

Жители крупнейших стран еврозоны ухудшили и свои прогнозы по рецессии на ближайшие 12 месяцев: с 2,4% до 2,6%.

Сам регулятор ждёт роста экономики всей еврозоны на 0,9% в 2023 году после подъема на 3,1% в 2022 году.

Исследование потребительских ожиданий (CES) — это ежемесячный онлайн-опрос, в котором принимают участие около 14 тысяч жителей в возрасте от 18 лет из шести стран еврозоны: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Италии и Нидерландов.