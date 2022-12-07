КИШИНЕВ, 7 дек — ПРАЙМ. Проект госбюджета Молдавии на следующий год предполагает дефицит в размере 939 миллионов долларов, или 6% от ВВП, сообщил министр финансов страны Дмитрий Будянский. Нацбанк Молдавии понизил базисную ставку

Проект госбюджета Молдавии на 2023 год до сих пор не утвержден даже правительством. Будянский объяснил это согласованием с миссией МВФ, которая в ноябре находилась в республике.

"В бюджете нам нужно было покрыть дефицит в размере более 18,3 миллиарда леев (939 миллионов долларов — ред.), или 6% ВВП, нужно было следить за тем, чтобы у нас были необходимые источники финансирования… Мы обеспечили себя всеми ресурсами, которые заложили в бюджет", — заявил Будянский в эфире телеканала Rlive.

По его словам, вопрос компенсации дефицита обсуждался как с экспертами Международного валютного фонда, так и с руководством стран-партнеров на заседании платформы поддержки Молдавии. Будянский отметил, что около 770 миллионов долларов дефицита будет компенсировано за счет кредитов.

Офис МВФ в Кишиневе сообщил 1 декабря, что власти Молдавии могут получить в январе около 27 миллионов долларов от Международного валютного фонда. Это решение оговорено на экспертном уровне и должно получить одобрение Исполнительного совета МВФ.

В декабре прошлого года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.