МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 29 ноября по 5 декабря ускорилась до 0,58% на фоне индексации тарифов ЖКХ, с начала года потребительские цены выросли на 11,71%, свидетельствуют данные Росстата. ЕЦБ отметил ухудшение ожидания по инфляции у жителей еврозоны

На прошлой отчетной неделе была зафиксирована инфляция на уровне 0,19%. При этом с 1 декабря в РФ выросли тарифы на коммунальные услуги – второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше традиционного 1 июля. Однако следующая индексация тарифов ЖКХ произойдет только в июле 2024 года. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9%, обещали представители властей. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в сентябре отмечал, что вклад в инфляцию перенесенной на декабрь индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения составит 0,5 процентного пункта.

"За период с 29 ноября по 5 декабря 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,58%, с начала декабря – 100,52%, с начала года – 111,71%", — говорится в сообщении.

На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию сохранился на уровне, что и неделей ранее — она подорожала на 2,9%. В частности огурцы выросли в цене на 14,2% (12,1% неделей ранее), свекла – на 2,8%, морковь – на 2,6%, капуста — на 2,4%, лук – на 1,6%, помидоры – на 1%, картофель – на 0,5%, бананы – на 0,2%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,9%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям. Сильнее всего подешевел сахар — на 1,26%. Следом вновь идет гречка, которая потеряла в цене 0,63%. Вермишель подешевела на 0,51%, полукопченая и варено-копченая колбаса — на 0,29%, шоколадные конфеты — на 0,28%, куриное мясо и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,24%, мука — на 0,21%, творог — на 0,17%, сливочное масло, мороженая рыба, маргарин, свинина, печенье, соль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,1%. Цены на говядину не изменились.

Подорожание наблюдалось по 15 наименованиям продуктов, и сильнее всего подорожали яйца — на 0,78%. Кроме того, выросла цена на пастеризованное молоко — на 0,43%, сосиски, сардельки — на 0,36%, мясные консервы для детского питания — на 0,29%, вареную колбасу — на 0,22%. Кроме того, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, сыры сычужные, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, рис и пшено прибавили в цене 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидеры роста цен: спички — подорожали на 0,28%, пеленки для новорожденных — на 0,22%, туалетное мыло — на 0,14%, сухие корма для домашних животных — на 0,11%. Шампуни подорожали на 0,28%. Также Росстат зафиксировал рост цен на мужские майки и футболки (на 0,38%), кроссовки для взрослых (на 0,13%) и детские майки и футболки (на 0,09%).

На неделе с 29 ноября по 5 декабря цены на электропылесосы выросли на 0,52%, смартфоны — на 0,34%, а на телевизоры снизились — на 0,52%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — снизились на 0,03%. На автомобильный бензин цены не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,8%.

Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на большинство наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. Сильнее всего подорожали поливитамины (на 0,97%) и корвалол (на 0,5%). Подешевели валидол и комбинированные анальгетики.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса замедлился до 5,71% после увеличения на 11% на прошлой отчетной неделе.