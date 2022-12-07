МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации и в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. Решетников оценил скорость адаптации российской экономики к новым условиям

"Судя по оперативным показателям, во второй половине октября – ноябре российская экономика преодолела краткосрочный спад, вызванный частичной мобилизацией", — говорится в сообщении.

Действие дезинфляционного эффекта на потребительском рынке оказалось непродолжительным, указали аналитики.

"Российская экономика в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре. Частично это произошло из-за увеличения госзаказа", — указывается в материалах.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в данных материалах, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.