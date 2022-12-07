Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили в ЦБ
ЦБ: российская экономика преодолела вызванный частичной мобилизацией краткосрочный спад
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации и в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
"Судя по оперативным показателям, во второй половине октября – ноябре российская экономика преодолела краткосрочный спад, вызванный частичной мобилизацией", — говорится в сообщении.
Действие дезинфляционного эффекта на потребительском рынке оказалось непродолжительным, указали аналитики.
"Российская экономика в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре. Частично это произошло из-за увеличения госзаказа", — указывается в материалах.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в данных материалах, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.