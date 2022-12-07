ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск вновь стал самым богатым человеком на планете, свидетельствуют данные журнала Forbes. Илон Маск уволил топ-юриста Twitter по подозрению в причастности к цензуре

Отмечается, что состояние предпринимателя "в реальном времени" оценивается в 185,8 миллиарда долларов.

Ранее Маск уступил владельцу французского LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton Бернару Арно и его семье, обладающим в данный момент 185,5 миллиарда долларов.