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Илон Маск снова стал богатейшим человеком по мнению Forbes
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Американский бизнесмен Илон Маск вновь стал самым богатым человеком на планете, свидетельствуют данные журнала Forbes. Отмечается, что состояние предпринимателя "в реальном... ПРАЙМ, 07.12.2022
экономика, новости, илон маск, список forbes
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск вновь стал самым богатым человеком на планете, свидетельствуют данные журнала Forbes.
Отмечается, что состояние предпринимателя "в реальном времени" оценивается в 185,8 миллиарда долларов.
Ранее Маск уступил владельцу французского LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton Бернару Арно и его семье, обладающим в данный момент 185,5 миллиарда долларов.