ПЯТИГОРСК, 7 дек — ПРАЙМ. Более 10 компаний выразили желание реализовать инвестиционные проекты на территории особых экономических зон на курортах Ставрополья на сумму более 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона. Путин подписал закон о поддержке добросовестных резидентов ОЭЗ

"Проектом концепции развития на Ставрополье особых экономических зон туристского профиля предполагается размещение 30 санаторно-курортных и гостиничных объектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они позволят принимать дополнительно более 220 тысяч туристов ежегодно, а также создать более 3000 новых рабочих мест для жителей региона.

"В настоящее время намерения о реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ уже выразили более 10 компаний с общим объемом инвестиций свыше 15 миллиардов рублей", — сказано в релизе.

По данным властей, работа над созданием особых экономических зон на Кавказских Минеральных Водах для развития санаторно-курортного туризма продолжается.