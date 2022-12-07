ДОХА, 7 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в 2022 году впервые с 2013 года достигла профицита бюджета, он составил 102 миллиарда риалов (27 миллиардов долларов), говорится в сообщении Саудовского агентства новостей по итогам заседания правительства королевства в среду. Совет министров Саудовской Аравии провел заседание для утверждения бюджета страны на новый финансовый 2023 год. Эксперт рассказал о причинах падения экспорта нефти из Саудовской Аравии

"Саудовская Аравия зафиксировала финансовый профицит в 2022 году в размере 102 миллиарда риалов. Профицит, достигнутый в 2022 году, равняется 2,6% ВВП. Рост экономики королевства при этом составил 8,5% в год", — отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу саудовского правительства, предполагаемые доходы в 2023 году составят 1,123 триллиона риалов (около 299 триллионов долларов) и расходы 1,114 триллиона риалов (около 296 триллионов долларов) с профицитом в девять миллиардов риалов, а государственный долг королевства сократится на 3,5% в 2023 году — до 951 миллиардов риалов (252 миллиарда долларов).

Общий государственный долг Саудовской Аравии к концу 2022 года составил 985 миллиардов риалов (около 262 миллиарда долларов).

Королевство прогнозирует экономический рост в 2023 году на уровне 3,1%.