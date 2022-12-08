МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект, который приводит в соответствии с Конституцией России порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты РФ и его заместителя и уточняет полномочия ведомства. Госдума в первом чтении ввела пошлину за разрешение на аренду оружия

Согласно документу, кандидатуры для назначения на должность главы Счетной палаты в количестве не менее трех должны вноситься президенту РФ советом палаты Совета Федерации по предложениям его комитетов. Глава государства, выбрав одну из них вносит ее в Совфед, а если ни одна из них его не устраивает, то он вправе внести иную кандидатуру. Аналогичный порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы Счетной палаты, но три кандидатуры должны быть представлены президенту советом нижней палаты парламента по предложению фракций.

Помимо этого, предусматривается, что в случае одновременного отсутствия председателя Счетной палаты и его заместителя полномочия главы ведомства по его решению временно сможет исполнять один из аудиторов. Председатель, его зам и аудиторы Счетной палаты будут обязаны соблюдать кодекс этики, утверждаемый ее коллегией.

Законопроектом также вводится новый вид проводимого Счетной палатой аудита — аудит соответствия, в рамках которого ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам РФ, иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).

Счетная палата также будет осуществлять внешний государственный аудит (контроль) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозобществ, принадлежащих РФ.

Кроме того, закрепляется право Счетной палаты РФ участвовать в законопроектной деятельности госорганов, а также иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.