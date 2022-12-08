МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Уголь из Казахстана массово поехал транзитом по железной дороге через Россию в порты Северо-Запада и далее в Европу: значительный рост фиксируется уже четвертый месяц, пишет газета "Ведомости" в четверг с ссылкой источники. "Лампочка Ильича" погасла. Прибалтика медленно погружается во тьму

"Уголь из Казахстана массово поехал транзитом по железной дороге через Россию в порты Северо-Запада и далее в Европу", – рассказал изданию источник в российском железнодорожном операторе. По его словам, объем таких перевозок в ноябре вырос на 23%, превысив 1 миллион тонн, а количество вагонов, задействованных в перевозках, увеличилось на 3000, до 15 400 единиц.

Всего же транзит казахстанского угля через российские порты на Балтике в августе-ноябре нынешнего года вырос на 27% в годовом выражении, до 3,72 миллиона тонн, отмечает издание.

Пока слишком рано говорить о массовой перевалке казахстанского угля, поскольку этому могут помешать российские экспортеры, ведь вопрос перераспределения российского угля с Восточного полигона (БАМ и Транссиб) все еще открыт, комментирует источник из стивидорной компании. Однако представитель РЖД отмечает, что транзит угля из Казахстана осуществляется по недозагруженным линиям и не ограничивает потоки угля с основных российских месторождений.

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против РФ решил постепенно отказаться от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, ввели полный запрет на его поставки, начиная с августа.