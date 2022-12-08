Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции, заявил Эрдоган
Эрдоган: турецкие власти рассчитывают "сломать хребет" высокой инфляции в начале 2023 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Турецкие власти надеются "сломать хребет" высокой инфляции в следующем году, заявил лидер страны Реджеп Эрдоган.
Президент Турции подчеркнул, что власти страны постепенно решают вопрос инфляционного. По данным национального института статистики, показатель замедлился в ноябре до 84,39 процента впервые за1,5 года, а рост потребительских цен оценивается в 2,88 процента.
"Благодаря принятым нами мерам, мы надеемся сломать хребет инфляции в начале следующего года", — заключил президент страны.