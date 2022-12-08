МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли до последней декады декабря 2022 года, передает агентство Tehran Times со ссылкой на главу иранской переговорной группы по подготовке соглашения Мир-Хади Сейеди. Индонезия намерена подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

"Мир-Хади Сейеди, глава иранской переговорной группы по подготовке соглашения о зоне свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном, сообщает о том, что подписание соглашения представителями обеих сторон ожидается в Тегеране в последние дни текущего иранского календарного месяца азар (заканчивается 21 декабря)", – говорится в сообщении агентства.