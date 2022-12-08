МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Меры, направленные на экономическое развитие стран ЕАЭС на фоне волатильности мировых рынков, демонстрируют эффективность, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. СМИ анонсировали подписание соглашения между Ираном и ЕАЭС о ЗСТ

По словам чиновника, союз показал способность принимать эффективные решения для оказания поддержки развитию экономик участниц в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной политической конъюнктуры. Он отметил, что меры ЕАЭС поспособствовали обеспечению регионального рынка необходимой продукцией, что оказало положительное влияние на макроэкономические показатели государств.

"Евразийский экономический союз достаточно уверенно развивается и утвердился в качестве авторитетной, влиятельной региональной структуры. Последовательно расширяется охват деятельности союза, который включает все новые и новые сферы взаимодействия", — подчеркнул Ушаков.

Отмечается, что саммит Евразийского экономического союза, в котором планирует принять участие Владимир Путин, состоится в пятницу, 9 декабря.

Россия станет председателем союза в январе 2023 году. Следующий саммит ЕАЭС пройдет в Москве в мае.