Ушаков отметил эффективность ЕАЭС в условиях волатильности рынков
Ушаков заявил, что ЕАЭС эффективно действует в условиях волатильности мировых рынков
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Меры, направленные на экономическое развитие стран ЕАЭС на фоне волатильности мировых рынков, демонстрируют эффективность, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам чиновника, союз показал способность принимать эффективные решения для оказания поддержки развитию экономик участниц в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной политической конъюнктуры. Он отметил, что меры ЕАЭС поспособствовали обеспечению регионального рынка необходимой продукцией, что оказало положительное влияние на макроэкономические показатели государств.
"Евразийский экономический союз достаточно уверенно развивается и утвердился в качестве авторитетной, влиятельной региональной структуры. Последовательно расширяется охват деятельности союза, который включает все новые и новые сферы взаимодействия", — подчеркнул Ушаков.
Отмечается, что саммит Евразийского экономического союза, в котором планирует принять участие Владимир Путин, состоится в пятницу, 9 декабря.
Россия станет председателем союза в январе 2023 году. Следующий саммит ЕАЭС пройдет в Москве в мае.