МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 декабря, выросло на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 230 тысяч, сообщило министерство труда страны. В США зафиксировали падение уровня поддержки Украины

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ. Число заявок предыдущей недели было пересмотрено до 226 тысяч с 225 тысяч.

Теперь среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на одну тысячу — до 230 тысяч с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 229 тысяч.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 ноября, выросло на 62 тысячи с показателя предшествовавшей недели — до 1,671 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.