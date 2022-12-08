МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Документы о назначенных президентом дополнительных выплатах медицинским работникам уже готовы, сообщил в четверг глава Минздрава Михаил Мурашко. Путин рассказал о дополнительных выплатах для медработников с 1 января

"В настоящее время проекты документов уже подготовлены", — заявил министр.

Проекты рассмотрят в конце 2022 или начале 2023 года, средства начнут поступать получателям уже с 1 января, добавил он.

Владимир Путин в среду заявил, что медики первичного звена здравоохранения и работники "скорой помощи" со следующего года начнут получать дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от должности и функций специалиста.

Все технические вопросы, связанные с этим решением, глава государства поручил урегулировать в течение первого квартала 2023 года.