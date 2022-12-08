ВАРШАВА, 8 дек — ПРАЙМ. Динамика ВВП Польши в следующем году может быть на уровне около нуля, заявил журналистам глава Национального банка республики Адам Глапиньский. Власти Польши хотят привязать цену на газ к доходам населения

В третьем квартале ВВП Польши увеличился на 0,9% по отношению ко второму кварталу и на 3,5% в годовом исчислении, что несколько выше прогнозов, которые ранее давали аналитики национального банка (3%).

"Ситуация за границей Польши выглядит так, что экономическая конъюнктура у всех наших соседей и во всем мире высокоразвитых демократичных стран ухудшается, темпы роста ВВП падают, во многих странах ситуация идет в сторону рецессии. Особенно у нашего ближайшего соседа, наиважнейшего торгового партнера – Германии – ожидается рецессия с большой вероятностью", — сказал Глапиньский.

"В Польше мы не ожидаем рецессии, но может стать так, что мы дойдем до темпа роста ВВП на уровне около нуля. В наших проектах мы предусматриваем, что это будет минимум 0,7%", — заявил он.

Глава нацбанка отметил, что одним из немногих позитивных моментов последнего времени является стабилизация цен нефти и как следствие — топлива. "Этого нельзя сказать о газе, а, следовательно, и об электроэнергии", — добавил он.