МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Индивидуальные программы социально-экономического развития должны быть составлены для каждого нового субъекта России, считает вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба кабмина. Путин пообещал обеспечить льготами ученых из новых регионов

Об этом Мантуров рассказал во время выступления на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

"На сегодняшний день в ДНР и Запорожской области уже созданы региональные фонды развития промышленности. ЛНР и Херсонская область завершают эту процедуру. Учитывая необходимость комплексного восстановления территорий, вице-премьер — глава Минпромторга России отметил, что необходимо подготовить индивидуальную программу социально-экономического развития по каждому субъекту", — говорится в сообщении.

Кроме того, Мантуров поделился итогами работы в новых регионах. "Мы выстроили прямое взаимодействие с субъектами. Налажены связи с крупнейшими индустриальными партнерами, которые помогают возобновить работу местных предприятий. Запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной, что даст им возможность использовать все меры поддержки", — приводятся в сообщении слова вице-премьера.