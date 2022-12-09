МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Основной версией возникновения пожара в ТЦ "МЕГА Химки" стал поджог, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В Подмосковье загорелся ТЦ "МЕГА Химки"

Подмосковный торговый центр загорелся утром в пятницу. Площадь огня достигла семи тысяч "квадратов", обрушилась кровля.

Согласно данным, пожар возник в строительном отделе магазина OBI, из-за впоследствии начали взрываться банки с красками. До других магазинов огонь не добрался

В тушении принимает участие авиация МЧС, работа пожарных усложняется конструкцией здания и обрушениями.

По предварительным данным, пострадавших нет.