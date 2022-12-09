2022-12-09T08:37:08+03:00
2022-12-09T08:37:08+03:00
2022-12-09T08:37:08+03:00
2022
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Названа основная версия пожара в ТЦ "МЕГА Химки"
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Основной версией возникновения пожара в ТЦ "МЕГА Химки" стал поджог, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Подмосковный торговый центр загорелся утром в пятницу... ПРАЙМ, 09.12.2022
регионы, экономика, новости, пожар, подмосковье, тц
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Основной версией возникновения пожара в ТЦ "МЕГА Химки" стал поджог, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Подмосковный торговый центр загорелся утром в пятницу. Площадь огня достигла семи тысяч "квадратов", обрушилась кровля.
Согласно данным, пожар возник в строительном отделе магазина OBI, из-за впоследствии начали взрываться банки с красками. До других магазинов огонь не добрался
В тушении принимает участие авиация МЧС, работа пожарных усложняется конструкцией здания и обрушениями.
По предварительным данным, пострадавших нет.