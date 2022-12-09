МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Вашингтон ни при каком сценарии не отменит санкции против России, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков. Источник заявил о планах глав МИД ЕС утвердить девятый пакет санкций

Дипломат в пятницу выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, Вашингтон не намерен отменять введенные против России ограничения, вне зависимости от дальнейших событий. Кроме того, США стремятся спровоцировать дефолт в стране, а также полностью разрушит российскую экономику, добавил Рябков.

"Мало того, что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты", — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.