МИНСК, 9 дек — ПРАЙМ. Белорусский экспорт товаров и услуг в январе-октябре 2022 года снизился по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 4,6% и составил 37,8 миллиарда долларов, как следует из данных, опубликованных на сайте Национального банка страны. Россия с 14 декабря повысит пошлину на экспорт пшеницы

При этом, согласно имеющимся данным, импорт в Белоруссию в январе-октябре 2022 года составил 33,6 миллиарда долларов (снижение на 7,5%). Таким образом, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами отмечается на уровне 4,15 миллиарда долларов.

Экспорт товаров уменьшился на 3%, до 30,3 миллиарда долларов, импорт товаров — на 6,9%, до 29,5 миллиарда долларов.

Экспорт услуг снизился на 10,6%, до почти 7,5 миллиарда долларов, импорт услуг — на 11,5%, до 4,1 миллиарда долларов.