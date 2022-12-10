МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" на фоне ухода международных игроков видит масштабный рост спроса на свои продукты и готова уже в 2023 году занять до 70% доли рынка, которая освободилась после ухода иностранных вендоров, рассказала РИА Новости управляющий директор компании в России и СНГ Анна Кулашова. В "Лаборатории Касперского" рассказали, откуда россиянам звонят мошенники

"Мы видим увеличение спроса практически на все, в том числе очень большой интерес заказчиков к защите от целевых атак. В России на наши продукты этого сегмента спрос вырос более чем в 3 раза, и думаю, что к концу года мы будет наблюдать еще больший спрос", — сказала Кулашова.

Кроме того, по ее словам, компания уже занимает значимую долю российского рынка Endpoint-решений (решения для защиты конечных устройств, например, компьютеров, серверов). "Если же мы говорим про рынок корпоративных и промышленных решений, порядка из них 70% занимали иностранные вендоры, соответственно, мы претендуем на эту долю на рынке", — добавила топ-менеджер.

Она также отметила, что компания в будущем году продолжит развитие и внедрение операционной системы KasperskyOS — в этом году компания представила новый шлюз и тонкий клиент, построенные на ней. Кулашова добавила, что система предназначена прежде всего для применения в промышленности и на объектах, требующих особого внимания, в том числе в критической инфраструктуре. Однако, по ее словам, если компания увидит значительный спрос со стороны более широкого круга пользователей, то займется адаптацией операционной системы и для них.

Что же касается активно внедряемой отечественной мобильной операционной системы "Аврора", то, по словам Кулашовой, "Лаборатория Касперского" рассчитывает не на конкуренцию с ней, а на "хороший, качественный симбиоз". "С точки зрения архитектуры операционной системы мы с "Авророй" находимся в разных категориях, и у нас, как и у коллег, думаю, есть сейчас задача максимально помочь заказчикам бесшовно перейти на отечественные разработки. Пока поля для работы хватает, главное, чтобы заказчик понимал, как и где он себя защищает", — добавила она.