МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Товарооборот с Россией в январе-августе текущего года нарастили три четверти стран Евросоюза, на которые пришлось 93% объема двусторонней торговли, подсчитали РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств европейских стран. В Японии объяснили, как антироссийские санкции усилят позиции Москвы

Согласно анализу агентства, сильнее всего товарооборот с Россией вырос у Болгарии (в 2,4 раза), Греции (в 2,3 раза), Словении (в 2 раза). Также торговлю с Москвой значительно нарастили Австрия и Чехия (в 1,8 раза), Венгрия и Италия (в 1,7 раза), Бельгия и Кипр (в 1,6 раза). Всего торговлю с Россией нарастили 20 из 27 стран — на 34% в годовом выражении, до 177,3 миллиарда евро с 132,4 миллиарда евро.

В то же время товарооборот с Россией сократили Мальта (на 80%), Дания (на 49%), Швеция (на 49%), Люксембург (на 28%), Финляндия (на 7%), Литва (на 6%) и Португалия (на 3%). Торговля этих стран и Москвы составила за восемь месяцев 14,2 миллиарда евро против 17,3 миллиарда евро годом ранее.

В результате российско-европейский торговый оборот вырос в январе-августе на 28% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 191,5 миллиарда евро. Из них экспорт ЕС в Россию составил 36,2 миллиарда евро, а импорт — 155,3 миллиарда евро. В МИД рассказали об ответных действиях на санкции ЕС

Таким образом, дефицит торгового баланса со стороны Евросоюза за восемь месяцев составил 119,1 миллиарда евро, достигнув максимума с 2008 года, когда за весь год показатель составил 151 миллиард евро. Наибольший "минус" в торговле с Россией показали Германия, Италия, Нидерланды, Франция и Польша. При этом торговля Словении, чьи поставки в Россию в прошлом году превышали закупки, в этом году стала дефицитной.

Единственными странами в ЕС с торговым профицитом с Россией в январе-августе стали Ирландия, Люксембург и Швеция.