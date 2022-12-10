МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. БРИКС необходимо создать зону свободной торговли, заявил РИА Новости глава администрации южноафриканского города Дурбан Муса Мбхеле. Лукашенко призвал провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС

"Мы бы хотели, чтобы страны БРИКС создали зону свободной торговли, это нужно обсуждать, поскольку мы хотим поспособствовать развитию торговых отношений в БРИКС", — сказал он.

Мбхеле добавил, что сотрудничество России и ЮАР всегда является плодотворным, а членство в БРИКС только укрепило его.

"Когда я был маленьким, я знал, что русские освободят нас, помогут нам противостоять европейскому доминированию. Русские всегда были нам друзьями, а с появлением БРИКС и банка развития БРИКС это сотрудничество только усилилось. Мы пока не обращались к этой структуре, но я бы хотел узнать подробнее о возможностях, которые этот банк предоставляет. Я могу заверить вас, что благодаря БРИКС наши отношения только укрепляются", — отметил он.

Мбхеле также предложил провести следующий саммит БРИКС в Дурбане, который называют "воротами в Африку", поскольку именно оттуда направляется большинство грузов из ЮАР в другие страны, это крупнейший порт в южном полушарии.

Ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил РИА Новости, что политический кризис в его стране в связи с расследованием в отношении действующего президента Сирила Рамафосы, инициированного оппозиционной партией, не скажется негативно на отношениях с Россией и не повлияет на членство страны в БРИКС.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.