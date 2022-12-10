МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на снос памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине цитатой из романа "Белая гвардия", написанного Михаилом Булгаковым. На Западе больше нет героев, заявил Медведев

"Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам. Ничего не могу добавить к тому, что сказал по их поводу киевлянин Михаил Булгаков в "Белой гвардии", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

"Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман…", — привет замруководителя Совбеза РФ строки из произведения.

Памятники Суворову и Пушкину были демонтированы в городе Тульчин Винницкой области. Фото демонтажа опубликовала в соцсети депутат Верховной рады Лариса Белозир.

Ранее памятники этим историческим личностям осквернили вандалы, а впоследствии и снесли в городах Измаил и Ананьев в Одесской области.