МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Западу не удастся бесконечно избегать последствий своих непродуманных шагов, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию в издании The Hill о том, что утечку американского оружия с Украины и его расползание по всему миру невозможно остановить. Пушков назвал "три кита" либеральных глобальных сетевых платформ

Авторы статьи, политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Института Катона Джонатан Эллис Аллен, отмечают, что вооружения, которые США передали киевскому режиму, уже начали распространяться по другим странам. Вооружение, которое украинские военные распродают, от автоматов до беспилотников, заполнило черные рынки Восточной Европы и Ближнего Востока, говорится в материале. Так, первые партии уже дошли до Нигерии, о чем заявил президент страны Мохаммаду Бухари.

"Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями: от терактов ИГ* и его адептов против европейцев до массовых волн беженцев из Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас к этому добавляется сильная "ломка" в сфере энергетике. "Пока Западу удается, хотя и не нейтрализовать, но частично амортизировать эти процессы. Но потенциал амортизации и у него не бесконечен", — заключил сенатор.

* Запрещенная в России террористическая организация ("Исламское государство")