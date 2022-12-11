МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российскому бизнесу нужно действовать инициативнее и агрессивнее для продвижения на Африканском континенте, заявил РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука. В ЮАР призвали страны БРИКС создать зону свободной торговли

"Россия и российский бизнес недостаточно агрессивные, им нужно быть инициативнее. Турция агрессивна в завоевании африканского рынка, они могут обойти Россию в торговле с Африкой. Но мы работаем и с Россией", — сказал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послами африканских стран подготовку ко второму саммиту Россия-Африка в 2023 году, где планируется обсудить обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, инвестиции, индустриализацию, развитие агропромышленного комплекса, а также сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, науки, культуры, СМИ и спорта.