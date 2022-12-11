МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Предполагалось, что санкции Евросоюза, наложенные на Россию, поставят ее на колени, но этого не произошло, а от них страдают именно те страны, которые приняли такое решение, заявил в своей речи на митинге в Вене бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Politico: Евросоюз заложил "энергетическую бомбу"

По его словам, несмотря на ограничительные меры, Россия за уходящий год удвоила свои доходы от нефтегазовой торговли с Европой. "Она получила положительный торговый баланс, ее доходы выросли со 100 миллиардов в прошлом году до 220 миллиардов в этом году", — отметил политик.

Штрахе подчеркнул, что из-за необходимости принимать участие в санкциях Австрия сама себе вредит. "Мы платим за политические ошибки, за это самовредительство, платим страданиями населения — все более высокими ценами на газ и электроэнергию.

И мы видим рост цен на электричество и на газ, на продукты питания. Все больше людей страдают", — подчеркнул он.

"Это вопрос социальной справедливости. Люди не знают, как они смогут обеспечить себя на протяжении следующих нескольких месяцев. А ведь трудности на них не кончатся — до конца последствий от введенных санкций еще очень далеко. Многие эксперты предупреждают об угрозе, что уже в марте-апреле нас ждет волна банкротств, предприятия будут просто объявлять о своей несостоятельности. И будут проводиться тендеры, на которых определятся новые хозяева", — рассказал Штрахе.

Такая политика, по словам экс-вице-канцлера, бьет по среднему бизнесу, среднему классу. "Именно люди из этих слоев несут на себе самое тяжелое долговое бремя. Именно они чаще всего страдают от невозможности что-либо предпринять для спасения своих предприятий", — указал он.

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