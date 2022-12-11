ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — ПРАЙМ. России необходим запас прочности, так как ей предстоит жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Медведев объяснил, почему Россия наращивает производство средств поражения

"Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", — ответил Песков на вопрос, к чему идет ситуация в отношениях с Западом.

Пресс-секретарь добавил, что коллективный Запад не любит Россию, но ей это и не требуется.

"Нас никто не любит и любить особо нас не собирается. И нам это не нужно", — сказал он.

Песков уточнил, что Россию "кто-то любит и, наверное, не меньшая часть мира", и говоря о том, что "нас никто не любит", он имеет в виду "на коллективном Западе".