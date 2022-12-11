АНКАРА, 11 дек — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в воскресенье телефонные переговоры. Песков заявил, что России необходим запас прочности

Как сообщила РИА Новости канцелярия турецкого лидера, "президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным". Там отметили, что лидеры двух стран обсудили отношения между Турцией и Россией, особенно энергетику, а также дали оценки региональным вопросам, в частности зерновому коридору и борьбе с терроризмом.

Как уточнили в канцелярии, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что "совместными усилиями была обеспечена доставка более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся и что они могут начать работу над экспортом различных продуктов питания и других товаров постепенно в рамках зернового коридора".

Кроме того, президент Турции выразил надежду, что кризис на Украине "закончится как можно скорее".