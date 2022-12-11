ВЕНА, 11 дек — ПРАЙМ. "Дорожная карта" по приему Болгарии и Румынии в Шенген может обсуждаться только после принятия первых мер по ограничению нелегальной миграции, заявил в прямом эфире телеканала ORF2 канцлер Австрии Карл Нехаммер. Евросоюз согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

"Мы сказали, что сейчас это (прием Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону — ред.) невозможно, потому что у нас сейчас есть проблема. И когда мы совместно решим ее, то можем дискутировать о будущем. Но невозможно, глядя на то, что система (приема мигрантов в ЕС — ред.) не работает, делать следующий шаг", — сказал он.

Нехаммер добавил, что МВД Австрии выдвинуло "много предложений" того, какую помощь можно оказать этим двум странам в борьбе с нелегальными мигрантами и данные предложения должны быть оценены и реализованы Еврокомиссией.

"И затем можно будет говорить о "дорожной карте", когда и как можно будет решить вопрос о вступлении Болгарии и Румынии в Шенген", — сказал он, уточнив, что более точный срок начала переговоров может быть связан с реализацией "первых мер, потому что мы не можем начать говорить прежде изменения ситуации в Австрии".

В четверг Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Нехаммер ("Народная партия Австрии") заявил ранее, что Вена намерена блокировать прием в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, что продиктовано слабыми усилиями обеих стран в противодействии нелегальной миграции через свою территорию. Нелегальная миграция представляет угрозу безопасности не только для Австрии, но для всего ЕС, заявил Нехаммер.