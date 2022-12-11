ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — ПРАЙМ. Необходимо продолжать сотрудничество с Россией, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в воскресном эфире радиостанции YLE, отвечая на вопросы граждан. Два города в Финляндии разорвали договоры аренды с "дочкой" "Лукойла"

"Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров", — сказал он.

Ниинисте сослался на почти ежедневное административное сотрудничество в приграничной зоне двух стран.

Он также отметил, что для восстановления доверия между странами понадобится время.

"Давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента", — подчеркнул он.

Срок полномочий Ниинисте истекает в 2024 году.