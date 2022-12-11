2022-12-11T17:35:53+03:00
2022-12-11T17:35:53+03:00
2022-12-11T17:35:53+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221211/839131361.html
Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничество с Россией
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. Необходимо продолжать сотрудничество с Россией, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в воскресном эфире радиостанции YLE, отвечая на вопросы граждан. "Мы должны продолжать... ПРАЙМ, 11.12.2022
экономика, новости, россия, финляндия, саули ниинисте, международное сотрудничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — ПРАЙМ. Необходимо продолжать сотрудничество с Россией, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в воскресном эфире радиостанции YLE, отвечая на вопросы граждан.
"Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров", — сказал он.
Ниинисте сослался на почти ежедневное административное сотрудничество в приграничной зоне двух стран.
Он также отметил, что для восстановления доверия между странами понадобится время.
"Давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента", — подчеркнул он.
Срок полномочий Ниинисте истекает в 2024 году.