МИНСК, 11 дек — ПРАЙМ. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что совместная работа Минска и Москвы по импортозамещению стала более плотной, но условия западных санкций требуют быстрого реагирования и быстрой партнерской работы. Песков заявил, что России необходим запас прочности

"Сегодня куда более плотным стал почерк взаимодействия в рамках программ по импортозамещению", — заявил Мезенцев в интервью белорусскому телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

Он отметил, что "программы импортозамещения будут реализовываться по очень широкому кругу востребованных направлений: это — машиностроение для энергетики, это возможность поддержки взаимодействия в химической промышленности … сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение". "И, конечно, сегодня мы должны говорить о том, что замещение тех недопоставок, которые есть следствие в том числе и санкционного давления, в сфере микроэлектроники, в высокотехнологичных отраслях, требует быстрого реагирования и быстрой партнерской работы. Очень много примеров, успешность этого мы видим сегодня", — сказал госсекретарь.

Он также подчеркнул, что "одна из оперативных проблем сегодня – это обеспечение и поддержка транзита лесоматериала из Беларуси на территорию стран ЕАЭС и в третьи страны". "Мы ожидаем, что стороны придут сейчас к единым подходам, скоро мы добьемся понимания необходимости ввода в действие еще одного национального института в налоговой сфере", — сказал госсекретарь.

Мезенцев напомнил, что "действующий пакет союзных программ, а их 28, действует до 1 января 2024 года". "Практически более половины задач, которые были поставлены (президентами России и Белоруссии – ред.) Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко на высшем государственном совете 4 ноября ушедшего года, решены. Это важнейший серьезный задел в пользу сближения позиций и умножения потенциала национальной экономики Беларуси и России, это еще очень важный шаг по формированию того делового почерка, той системы отношений, которая сегодня отличает наше межгосударственное, экономическое, гуманитарное, культурное, межрегиональное и по десяткам направлений сотрудничества", — констатировал он.

Мезенцев констатировал, что "в стратегическом плане сегодня Россия и Беларусь вновь и вновь подтверждают близость, стратегическое партнерство и глубинное, масштабное, многоэтапное, многогранное сотрудничество". "По сути, сегодня в рамках единого оборонного пространства, единой и обновленной военной доктрины, концепции миграционной политики, единства планов работы пограничных служб, партнерства министерств внутренних дел мы это подтверждаем", — сказал он, дав высокую оценку и межрегиональному сотрудничеству двух стран.