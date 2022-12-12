МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. На сайте "Госуслуги" с 1 января 2023 года перестанет действовать 30-процентная скидка на уплату госпошлин, поэтому воспользоваться сервисом лучше до конца декабря, рассказал в эфире радио Sputnik правозащитник, юрист Владимир Комсолев. Юрист научила, как можно "забрать" участок у соседа

"Я бы рекомендовал гражданам с целью экономии воспользоваться скидкой на уплату госпошлин на портале госуслуг до конца 2022 года. Министерство финансов с 1 января 2023 года аннулирует данную скидку, и лучше воспользоваться ею до конца декабря. Это может быть, например, уплата госпошлины для получения загранпаспорта, смены ФИО, замены общегражданского паспорта в связи с утерей, порчей, изменением фамилии", – отметил он.

Юрист уточнил, что сама услуга может быть оказана уже в следующем году, но если заявку на нее оформить в декабре, то скидку все еще можно будет получить.

"Госуслуги оказываются следующим образом: вы подаете заявку и уплачиваете госпошлину, и это желательно сделать до конца года, чтобы воспользоваться скидкой. А получить услугу вы фактически можете уже в следующем году", – рассказал Комсолев.

Юрист добавил, что подавать заявку на оформление нового водительского удостоверения или загранпаспорта можно за полгода до истечения срока действия старых документов. При этом он напомнил, что в 2023 году автолюбителям не нужно беспокоиться по поводу замены прав.

"Заявление на замену водительских прав и загранпаспорта можно подавать за полгода до окончания срока их действия. Если старый документ действителен, например, до середины апреля, вы можете подать заявку на его замену уже сейчас. Но есть такой момент: права, срок действия которых заканчивается в 2023 году, будут автоматически продлены еще на три года. Это значит, что менять их пока не нужно. А с загранпаспортом можно сэкономить, тем более госпошлина там немаленькая", – заключил Комсолев.