ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Следующие два или три года могут оказаться худшими для мировой экономики из-за чрезмерного объема накопленных долгов, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Теперь начнутся проблемы": зима проверяет энергетику Европы на прочность

Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджом Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

"Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов", — сказал он.

"Так много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года", — уточнил инвестор.

Роджерс полагает, что предстоящий период сложностей может оказаться "очень и очень плохим", что должно стать причиной для беспокойства. "У нас вновь будут экономические проблемы", — отметил он.