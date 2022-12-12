МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Праздничные дни входят в две недели отработки при увольнении перед Новым годом, однако стоимость рабочих дней в январе дороже и можно потерять в деньгах, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Россиян предупредили, какой стаж уменьшит пенсию

"Если работник принял решение уйти по собственному желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки", — рассказала Нечаева.

Она обратила внимание, что каждый рабочий день имеет свою цену. В зависимости от месяца она будет разной. Треть января — это нерабочие дни. Сами они не оплачиваются, но повышается стоимость рабочего дня.

"Уволиться в январе — значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник еще не нашел новую работу мечты", — отметила Нечаева.

По ее словам, выгоднее всего попросить оформить новые трудовые отношения с 1 января, иначе будет считаться, что сотрудник отработал неполный месяц и зарплата будет ниже.

Отдельно стоит рассмотреть и вопрос премирования, так как частой практикой в компаниях является выплата годового бонуса. Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии, отметила эксперт. Она посоветовала не создавать спорных ситуаций и при необходимости уволиться уже после получения премии.