МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Западные деятели, допускающие призывы атаковать Россию военным путем, олицетворяют тип людей, способных вызвать прямой конфликт с участием НАТО, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков предупредил Запад о последствиях непродуманных шагов

Таким образом он прокомментировал заявление французского отставного генерала, бывшего замначальника штаба объединенных сил НАТО в Европе Мишеля Яковлеффа о том, что Украина может нанести удар по Красной площади в Москве во время парада 9 мая.

"Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий", — подчеркнул Пушков.